Bellaria Rugby, un ottimo secondo posto nel campionato regionale Under17

Si è chiuso con un ottimo secondo posto il campionato regionale Under 17 del Pontedera Bellaria Rugby, la categoria di punta dei settori giovanili del rugby. Con il punteggio di 47 a 5 sul campo di casa, domenica i pontederesi hanno battuto la squadra del Valdinievole, conferma un secondo posto che fa ben sperare per il futuro. I ragazzi sono scesi in campo concentrati ed agguerriti, dimostrando il coraggio e la grinta che, forse, erano mancati nelle ultime tre partite disputate. Il campionato regionale era iniziato con diverse difficoltà ma è terminato con ben 8 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte su un totale di 12 partite, chiuedendo dietro ai Lions Amaranto, compagine vincitrice del campionato. Nel corso della prossima stagione il gruppo avrà modo di consolidarsi ulteriormente passando alla categoria under 18 (nati nel 2006 -2007), la Federazione Italiana Rugby ha infatti annunciato il ritorno alle categorie pari, il passaggio alle dispari era avvenuto provvisoriamente nel periodo post pandemico per rendere meno ostile il passaggio dal minirugby ai settori juniores. Adesso, terminato un campionato carico di bellissimo rugby, i coach Campani, Barsocchi e Posillipo volgono lo sguardo dei ragazzi alla prossima sfida: il torneo di Rugby Seven a Rovato.