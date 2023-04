Arno in casa per l’assalto alla vetta

Ritornano i campionati di volley dopo la sosta pasquale. I castelfranchesi dell’Arno (55 punti), secondi in classifica, ad un solo punto di distanza dalla capolista Civita Castellana, ospitano al PalaBagagli (ore 17,30) l’Orte. A quattro turni dalla conclusione della stagione regolare e, con la quasi certezza di poter partecipare ai playoff promozione, occupando uno dei primi due posti, i ragazzi di Mattioli vogliono sferrare l’assalto alla prima piazza assoluta. Restano attenti alla situazione i Lupi, terzi in graduatoria (50), chiamati in causa da un Foligno (ore 18) sempre agguerrito soprattutto tra le mura diche dove, Menichetti e compagni, riescono a dare il meglio. I pontederesi del Gruppo Lupi saranno invece in Emilia contro la seconda squadra del Modena, ricca di giovani di prospettiva ma inesperti per un campionato in cui militano vecchi marpioni. Al PalaPanini, tempio del volley nazionale, il fischio d’inizio è stabilito per le 19. "Dovremo farci onore", afferma Federico Benvenuti.

Marco Lepri