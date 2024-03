"Aldo Firicano porta il Tuttocuoio alla vittoria: tre punti cruciali per la corsa al titolo di Eccellenza"

Aldo Firicano debutta con una vittoria sulla panchina del Tuttocuoio. E sono tre punti di straordinaria importanza per la vittoria finale del girone A di Eccellenza. Prima di tutto perché conquistati su un terreno, quello della Massese, tra i più difficili in questo momento del torneo. Secondo perché ridà slancio ai neroverdi dopo la sconfitta interna contro la Cuoiopelli che rischiava davvero di segnare una svolta negativa nel campionato della squadra della presidente Coia. Restano quattro partite dopo la sosta di domenica per il torneo delle Regioni e del 31 per la Pasqua. Il 7 aprile il Tuttocuoio ospiterà il Fratres Perignano che ieri ha cambiato ancora allenatore richiamando Enrico Cristiani al posto di Colombini.

Il 14 neroverdi in trasferta a Montespertoli. Queste saranno le due partite-verità per la capolista che ha cinque punti di vantaggio sulla Cuoiopelli. Punti che potrebbero scendere a quattro se lo Zenith Prato vincerà contro il Fratres Perignano domani, giovedì 21 alle 15, nel recupero della gara rinviata due domeniche fa per campo impraticabile (secondo l’arbitro). Dopo i due ostacoli-verità il Tuttocuoio giocherà in casa contro il River Pieve e, ultima giornata, il 28 aprile, sul campo del Valdinievole Montecatini.

Dietro la Cuoiopelli cercherà di approfittare di eventuali passi falsi della capolista, anche se i biancorossi conciari hanno perso troppi punti per strada nel girone di ritorno. Intanto si godono le due vittorie consecutive contro Tuttocuoio e Pro Livorno, il ritorno al gol (doppietta) di Benericetti e un equilibrio ritrovato. Il Fratres Perignano si aggrappa al ritorno di Enrico Cristiani per cercare di disputare un finale di campionato degno della sua storia e delle sue ambizioni. Domani a Prato è subito un esame tra i più duri. Infine la Geotermica che aspetta solo la matematica per tornare in Promozione.