Sport & Scuola: Che festa a Ponsacco! Inaugurata la scuola di ciclismo

La sindaca di Ponsacco Francesca Brogi taglia il nastro

Ponsacco,21 febbraio 2023 -. Sette ore di una domenica indimenticabile per la Ciclistica Mobilieri Ponsacco. Di buon mattino il ritrovo e le foto in piazza Rodolfo Valli sede della società e del Comune, quindi alla Chiesa San Giovanni Evangelista per la benedizione impartita agli atleti, dirigenti, tecnici e ospiti da Don Armando Zappolini, infine presso il Centro Commerciale e la Galleria Aringhieri per l’inaugurazione dei locali sede della scuola di ciclismo, una splendida iniziativa voluta fortemente dal presidente della società Franco Fagnani, da Enrico Cocchiola, Massimiliano Vanni e dai loro collaboratori. E’ stato il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi presente anche il vice Massimiliano Bagnoli e l’assessore allo sport Francesco Vanni, a tagliare il nastro tricolore ed aprire le porte degli accoglienti locali messi a disposizione dalla famiglia Aringhieri (presente la signora Carla) strutturati secondo le esigenze richieste.

“Siamo felici – ha detto la sindaca – per questa iniziativa andata a buon fine e che gode anche del patrocinio dell’amministrazione comunale. Mi auguro che possa avere successo e sia frequentata dai giovanissimi che desiderano praticare questo magnifico sport che è il ciclismo e che ha nella Ciclistica Mobilieri Ponsacco una società attiva e dinamica. Mi auguro – ha concluso – che questa scuola possa rientrare nell’ambito della Cittadella dello Sport, obbiettivo prt noi da raggiungere”. Per il Comitato Regionale Toscana di ciclismo, intervenuti il vice presidente vicario Mauro Renzoni, il consigliere Federico Micheli il presidente del C.P. di Pisa Nicola Procino. Una scuola importante per accogliere chi vuole avvicinarsi al ciclismo con tutti i mezzi e servizi a disposizione. Sul retro della scuola è stato messo a disposizione grazie anche al comune, una porzione di terreno sul quale costruire una pista per svolgere il Pump Track e mountain bike e che sarà realizzata si spera a breve. Esaurita la festosa cerimonia il pranzo sociale all’Enoteca Le Melorie sponsor della società grazie alla famiglia Fagnani. Presentate le tre squadre per un totale di 18 atleti. Sono gli allievi Matteo Cocchiola, Leonardo Cerbioni, Emanuele Anguillesi con Antonio Bonaccorsi quale direttore sportivo. Cinque gli esordienti: Lorenzo Losurdo, Francesco Danniballe, Samuele Bendinelli, Tommaso Terreni, Diego Donofrio diretti dal tecnico Marino Della Pace. Infine dieci giovanissimi con Francesco Losurdo allenatore. Sono Matteo e Dario Giordano, Giuseppe Bruno, Vittorio e Giulio Pisano, Dario Malacarne, Samuele Oliva, Francesco Bastiani, Gabriele Losurdo, Lorenzo Menchini.

La società organizzerà la “Tre Giorni” allievi (dal 2 al 4 giugno) e la Coppa del Mobilio in ottobre.

Antonio Mannori