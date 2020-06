Santa Croce sull'Arno, 23 giugno 2020 - "Susanna Ceccardi sarà il sindaco dei toscani. Ha fatto bene in qualità di primo cittadino e saprà essere un ottimo presidente della Regione". Queste le parole di Matteo Salvini nel giorno del suo tour elettorale all'indomani della candidatura ufficiale di Susanna Ceccardi a presidente della Regione. Salvini ha incontrato elettori e simpatizzanti in un martedì 23 giugno caldo meteorologicamente e fitto di appuntamenti per il leader della Lega, atteso in diverse province della Toscana. E parla della sfida di settembre: "Per la prima volta dopo cinquant'anni il centrodestra è unito qui in Toscana. E la partita contro il centrosinistra è aperta, non è già chiusa".

