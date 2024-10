Ztl speciale per la notte di Halloween

In occasione della notte di halloween, il 31 ottobre, l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare la pedonalizzazione in centro storico, dalle 16 alle 22. "Vista l’esperienza degli anni scorsi con tanti bambini, bambine e famiglie che si riversano in strada per festeggiare questa ricorrenza, abbiamo valutato la necessità di chiudere le strade - spiegano il sindaco Simone Giglioli e la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi -. E’ una questione di sicurezza, che per noi resta la prima tutela da garantire. Non sappiamo ancora se ci saranno feste o eventi in centro, tuttavia abbiamo ritenuto di chiudere al traffico in via preventiva, per consentire lo svolgimento del consueto giro di casa in casa da parte dei bambini e delle bambine". L’area pedonalizzata è quella che dalla piazzetta del Fondo arriva fino a piazza Grifoni, passando per via Conti, piazza del Popolo, via Ser Ridolfo e via IV Novembre.