Ztl, risolto per problema della doppia sanzione in entrata e uscita

"Non c’è più la doppia multa per chi viola la Ztl quando i varchi sono accesi". L’ha annunciato il sindaco Simone Giglioli alla riunione della consulta per discutere con i cittadini problematiche, risultati e criticità nella gestione della pedonalizzazione di San Miniato. Questo era , infatti, un nodo cruciale: le telecamere sanzionavano in entrata ed in uscita. Ora arriverà a casa un solo verbale. Per quanto riguarda il funzionamento, il ritmo delle sanzioni non si abbassa man mano che passano i mesi: "Siamo ancora sui 100 verbali a fine settimana". Quindi circa cento veicoli "passano" nonostante il segnale luminoso rosso che indica che i varchi sono attivi. "Sostanzialmente abbiamo illustrato come questo sistema di gestione del centro resti strategico per l’amministrazione – sottolinea il primo cittadino –. A parte alcuni aspetti, la maggior parte dei residenti ha rilevato miglioramenti quando la ztl è in funzione". Da alcune parti sono state lamentate le poche presenze domenicali: "Ma c’è da dire – precisa il sindaco – che ancora siamo in inverno e non me la sentirei di imputare ai varchi accesi il minore afflusso di visitatori in città per la passeggiata". Quello che conta, per il Comune, è aver dato un giro di viste alla sosta selvaggia che, specie nel fine settimana, aveva raggiunto livelli intollerabili e disagi importanti per i residenti. Per il Comune resta da affrontare il nodo commercianti, la parte che con l’inizio dell’anno ha rivolto le maggiori critiche ai risultati sulla pedonalizzazione del centro storico. L’incontro è previsto per la giornata di oggi e sul tavolo ci saranno tutte le questioni aperte. Compresa la carenza di parcheggi che l’amministrazione conta di risolvere con il futuro raddoppio dell’area di sosta nella valle di Cencione che è nell’agenda della giunta. Ma è una realizzazione ancora lontana. Per il momento il progetto ztl non si cambia. "Avanti così", chiosa Giglioli.

C. B.