Ztl, le nuove regole. Fra rinnovi e settori

L’amministrazione comunale informa che da quest’anno i rinnovi per l’accesso alla zona a traffico limitato verranno rilasciati con un badge dotato di QR code. "Il badge rappresenta un’importante innovazione tecnologica e non dovrà essere sostituito al prossimo rinnovo" - spiega una nota. Dal prossimo anno sarà possibile procedere al rinnovo con il pagamento della quota dovuta attraverso la piattaforma PagoPA e l’assolvimento della marca da bollo. Il link per inoltrare la richiesta di rinnovo sarà pubblicata sul sito web del Comune. Inoltre, dal 31 marzo verrà introdotta una riorganizzazione delle zone della ztl nel centro storico. Le attuali zone saranno accorpate, riducendole a due nuove aree principali, denominate settore 1 e settore 2. "La nuova configurazione delle zone, insieme alle modalità di rinnovo - conclude la nota -, rappresenta un passo importante verso una gestione migliore della ztl.