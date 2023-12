Ztl, la proroga dei permessi

Arriva una proroga fino al 31 dicembre 2024 per i permessi nel circuito della Ztl, senza un ulteriore aggravio economico per i residenti. Farà fede quanto già pagato nell’anno in corso e varrà per il corso del 2024. "Verrà a seguito avanzata una proposta di revisione della zona a traffico limitato - fa sapere l’amministrazione comunale - per quanto riguarda la suddivisione delle zone e una nuova organizzazione delle stesse. Attraverso questa azione, il Comune di Volterra prosegue il suo lavoro nel migliorare le condizioni di vivibilità nella nostra città, tutelare la sosta per i residenti, evitare criticità in termini di sicurezza urbana, migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’impatto ambientale".