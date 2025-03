Weekend della prevenzione. In campo 40 specialisti per esami e visite gratis

Oltre 40 medici specialisti, 14 box per garantire la massima riservatezza, attese fino a 500 persone. Da oggi a Pontedera è possibile prenotarsi attraverso il qr code presente sulle pagine social alla due giorni di visite specialistiche gratuite aperte a tutti che si terranno sabato 22 e domenica 23 marzo al Centrum Sete Sois Sete Luas di viale Piaggio (orario dalle 9 alle 18.30-19). Visite con lo psichiatra, per i disturbi del sonno, con il proctologo, per ecografie ad addome e tiroide, per un elettrocardiogramma basale, con l’allergologo, con il chirurgo generale e chirurgo maxillofacciale. E poi con il neuropsicomotricista, con il podologo, con il fisioterapista, con l’osteopata, con il pedagogista e con i tanti altri specialisti che saranno presenti in quei giorni. Si tratta di un’iniziativa dei membri del capitolo di Pontedera di Bni Aurora, con il patrocino del Comune di Pontedera.

"Pontedera in salute è un fine settimana dedicato alla prevenzione – spiega Virgiania Reali, presidente in carica di Bni Aurora di Pontedera – ci saranno oltre 40 specialisti, tante equipe dell’ospedale Lotti e professionisti in ambito sanitario pronti ad offrire la propria generosità per tutta la comunità. Abbiamo voluto sensibilizzare le famiglie alla prevenzione fin dalla tenera età. Ci saranno baby pit-stop, truccabimbi, palloncini, animatori ecc. Ci sarà anche un pizzaiolo, per grandi e piccini. Inoltre ogni euro ricavato in più oltre alle spese organizzative sarà devoluto al reparto di Pediatria del Lotti". Oltre al saluto e ringraziamento del sindaco Matteo Franconi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa la consigliera comunale con delega al diritto alla salute, Rossella Prosperi.

"Negli ultimi anni c’è stato un aumento esponenziale di patologie oncologiche e cardiovascolari – ha concluso – Per questo motivo diventa ancor più importante confrontarsi, anche in maniera semplice, con i cittadini per comprendere quali siano i percorsi di prevenzione".