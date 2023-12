We Are Pontedera, decolla il brand. Rilancio del commercio in centro

Alcuni negozi lo hanno già fatto. Altri lo faranno già da oggi, quando il Centro Commerciale Naturale metterà a disposizione il materiale da esporre sulle vetrine e alle casse dei negozi, tutto brandizzato We Are Pontedera, per promuovere il centro e le attività commerciali pontederesi. Prende ufficialmente il via quel percorso al quale il nuovo direttivo del rinnovato Ccn pontederese crede particolarmente e su cui ha scommesso. Comunicare attraverso i social network ed attraverso la pagina Instagram in particolare, tutte le attività e gli eventi organizzati nel centro storico di Pontedera. Ad identificare il commercio pontederese ci sarà il nuovo brand We Are Pontedera, studiato e sviluppato da un professionista nel settore comunicazione al quale il Ccn e il Comune di Pontedera si sono affidati. A metà ottobre era arrivata l’elezione del nuovo presidente e del nuovo direttivo di quello strumento che è il Ccn che negli ultimi anni era rimasto poco utilizzato ma che ora invece è destinare a trainare e farsi carico dell’organizzazione di eventi per tenere viva la città. Da oggi gli esercenti ed i commercianti del Ccn (che comprende il quadrante tra la ferrovia e l’Arno, tra l’Era e la stazione) potranno acquistare in quattro negozi (Ghera, Sotto e Sopra, Marsili e Mazzei) le vetrofanie da attaccare alle vetrine ed i cavalletti con il Qr code che rimanda alle pagine social da posizionare vicino alla cassa. Un modo per fidelizzare i clienti e tenerli sempre aggiornati su eventi ed attività in programma.

Il tutto al costo di 25 euro, soldi che vanno a coprire le spese dei materiali e contribuiscono alle attività del Ccn. Centro Commerciale Naturale che farà il suo esordio ufficiale a metà dicembre con due serate, quelle di venerdì 15 e sabato 16 dicembre, con lo shopping sotto le stelle invernale, in collaborazione con le attività food. I negozi faranno orario continuato fino alle 22. "Ci stiamo avvicinando al Natale e abbiamo deciso di organizzare due serate con i negozi aperti dopocena, per agevolare chi fa più fatica ad andare nei negozi durante il giorno – spiega il presidente del Ccn, Alessandro Lonsi – ci saranno attrazioni e piccoli eventi ancora da definire. L’augurio è che tutti i commercianti ed esercenti ci possano seguire nelle iniziative che vogliamo portare avanti. Solo tutti insieme riusciamo a raggiungere grandi risultati".

Luca Bongianni