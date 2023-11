Vuole altro alcol e picchia la barista

SAN MINIATO BASSO

Un uomo ubriaco ha picchiato un barista del circolo Arci Casa Culturale di San Miniato Basso. E’ successo poco prima delle 2 della notte tra giovedì e ieri quando, in via Pizzigoni, sono dovuti intervenire i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di San Miniato per i soccorsi e per accertare i fatti. L’episodio ha destato sconcerto e rabbia tra i numerosi clienti del locale, sempre numerosi a qualsiasi ora, anche se l’altra notte, per l’ora tarda, erano presenti in pochi.

Al momento, si apprende dai carabinieri, non ci sono denunce presentate da chi ha subito l’aggressione, mentre le persone che sono state portate in ospedale sono state dimesse. Così come l’aggressore che dopo aver picchiato il barista è uscito per strada e si è buttato per terra accusando un malore.

E’ stato a questo punto che le persone che erano presenti nella zona hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 tramite il numero unico dell’emergenza 112. Pare che la reazione dell’uomo, già in preda alle conseguenze dell’alcol, sia scaturita dal diniego del barista di servirgli altri alcolici. Dopo il barista, secondo quanto riferito, l’aggressore se la sarebbe presa anche con una donna che era presente nel locale. Non sarebbe la prima volta che l’uomo mette in atto comportamenti del genere nello stesso circolo.