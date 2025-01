Voltarelli al teatro delle Sfide. Ecco le musiche del suo ultimo album

BIENTINAMusica d’autore sotto i riflettori della nuova stagione 2024-25 del Teatro delle Sfide di Bientina. Venerdì 17 gennaio alle 21 è in programma il concerto "La grande corsa verso Lupionópolis", con Peppe Voltarelli (chitarra voce e fisarmonica). Il cantautore calabrese con un concerto intimo e avvolgente, fatto di racconti di viaggio e aneddoti pieni di ironia presenta "La grande corsa verso Lupionòpolis", la sua ultima raccolta di canzoni registrata a New York nello storico EastSide Sound Studios di Manhattan. Le sonorità mediterranee e il dialetto calabrese fanno da guida sonora verso una riflessione profonda sull’identità e sull’appartenenza culturale. Peppe Voltarelli è autore di canzoni, attore e scrittore. Attivo dal 1990 come fondatore, voce e leader de ’Il parto delle nuvole pesanti’, band di culto del nuovo folk italiano. Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due Live. Si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco, con "Ultima notte a Malá Strana" nel 2010 come miglior album in dialetto, con "Voltarelli canta Profazio" nel 2016 e con "Planetario" nel 2021, entrambi come miglior album e interprete. È stato attore protagonista e coautore del film "La vera leggenda di Tony Vilar" di Giuseppe Gagliardi, primo mokumentary italiano. Vanta collaborazioni con Claudio Lolli, Silvio Rodriguez, Teresa De Sio, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Kevin Johansen, Adriana Varela, Bandabardò e Amy Denio. Un’attività concertistica da sempre intensa lo ha portato a suonare in 23 paesi in tutto il mondo e i suoi dischi sono stati pubblicati in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti. L’ultimo disco "La grande corsa verso Lupionòpolis", ha vinto il Premio Loano come miglior album di tradizione 2023.La stagione del Teatro delle Sfide quest’anno va sotto il titolo "L’illogica allegria di un sogno guarito". Un progetto curato da Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, sostenuto e promosso dal Comune di Bientina.Ingresso 13 euro il biglietto intero, 10 euro il ridotto. Prenotazioni 3280625881 e 3203667354.Ilenia Pistolesi