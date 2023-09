Vitesco, successo di Fiom nell’elezione di Rsu e Rsl

Elette le rappresentanze sindacali in Vitesco, azienda leader nella produzione di componentistica (iniettori) per il settore automotive che occupa circa 900 dipendenti. E che ha due stabilimenti in zona, uno a Fauglia e uno a San Piero a Grado. Le elezioni hanno visto una larga partecipazione al voto che ha raggiunto un’ affluenza del 73 %, consegnando un mandato pieno ai delegati eletti.

La Fiom – spiega una nota della Cgil – elegge 8 delegati su 9 nella Rsu ottenendo il 95% dei consensi; anche l’elezione dei rappresentanti della sicurezza ha visto un plebiscito di consensi 91% per la Fiom-Cgil che gli consente di eleggere tutti e 3 gli Rls.

"Questo risultato – spiega una nota – ci rende orgogliosi e consapevoli dell’impegno che la nostra organizzazione insieme con i delegati eletti sarà chiamata a svolgere di fronte alla nuova proprietà".