Violentata a una festa. Arrestato volterrano di 18 anni. La vittima è una minorenne

Ha trovato una forza incredibile, mista a grandi dosi di coraggio, esattamente un mese dopo che si era perpetrata la barbarie della violenza sessuale. La giovane vittima, una ragazzina minorenne, prima si è recata al consultorio, successivamente ha bussato all’uscio della caserma dei carabinieri di Volterra, accompagnata dai genitori, per denunciare il ragazzo che avrebbe sessualmente abusato di lei un mese prima. Ora, per lui si aprono le porte del carcere e quindi il processo per violenza sessuale e stalking. Tutto si sarebbe consumato in una sera di fine estate 2023, durante una festa nel territorio di Volterra. I primi approcci di lui (all’epoca dei fatti ancora minorenne) che sono presto dilaniati in una violenza inconcepibile, inaccettabile.

E’ questa la tremenda quinta che la ragazza ha ricostruito di fronte ai carabinieri. Da qui, è scaturita una capillare indagine da parte degli uomini dell’Arma che hanno composto un forte quadro indiziario di colpevolezza nei confronti del giovane, ora agli arresti. Da quanto appreso, la violenza sessuale si è consumata durante un party di fine estate. Ma la persecuzione nei confronti della vittima è proseguita anche dopo la violenza sessuale, perché il ragazzo avrebbe preso, stando incollati alle indagini, a ricattare la ragazza attraverso una serie di messaggi sul telefonino, intimandola al silenzio, minacciandola di gravi conseguenze fisiche nel caso in cui avesse raccontato cosa era successo. Al termine delle operazioni di rito, il ragazzo è stato posto agli arresti all’istituto penale per i minori di Firenze a disposizione della Procura della Repubblica. Sarà quindi il tribunale dei minorenni a giudicare o meno la responsabilità dell’indagato nel corso del procedimento minorile.

I.P.