Vino pisano: un’eccellenza a Parigi

Pisa, 11 febbraio 2025 – Il vino pisano figura come eccellenza a Parigi. Il Consorzio Vini Doc Terre di Pisa è infatti presente a Wine Paris, fiera internazionale di riferimento per il mondo del vino e dell'enologia attualmente in corso.

“Possiamo parlare di una vera novità per i produttori del territorio pisano – spiega la presidente del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa Ginevra Venerosi Pesciolini – . Dopo l'esperimento dell'anno scorso, stiamo rappresentando tutte le aziende della Doc Terre di Pisa e una delegazione è fisicamente presente al nostro stand che garantisce l'adeguata visibilità all'interno di uno dei padiglioni più frequentati come quello italiano". L'obiettivo? “Si tratta di valorizzare una delle realtà maggiormente rappresentative delle eccellenze vitivinicole del territorio pisano. Il Wine Paris rappresenta un importante momento di confronto e di business, è un appuntamento di riferimento per buyer e importatori da tutta Europa e Oltreoceano, una vetrina globale che consente di promuovere il brand Terre di Pisa e le sue aziende”.

Le 17 aziende del Consorzio Vini DOC Terre di Pisa rappresentate al Wine Paris sono Badia di Morrona (Terricciola), Podere La Chiesa (Terricciola), Castelvecchio (Terricciola), Tenuta di Ghizzano (Peccioli), Fattoria Fibbiano (Terricciola), Le Palaie (Peccioli), Fattoria Villa Saletta (Palaia), Fattoria Varramista (Montopoli), Usiglian del Vescovo (Palaia), Pietro Beconcini (San Miniato), Marina Romin (Terricciola), Cantina Cupelli (San Miniato), Podere Pellicciano (San Miniato), I Giusti e Zanza (Fauglia), Podere Spazzavento (Ponsacco), Villa Cosmiana (Peccioli), Fattoria Uccelliera (Crespina).

“Le imprese sono i migliori ambasciatori del Made in Italy e allo stesso tempo straordinari veicoli di informazione e promozione del nostro territorio” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Il Consorzio si conferma una realtà d'eccellenza della provincia di Pisa e in seguito all'accordo di partnership siglato lo scorso aprile lavoriamo quotidianamente per incentivare la presenza della Doc Terre di Pisa nel sistema di accoglienza turistico e ricettivo del nostro territorio, rafforzando la collaborazione tra aziende produttrici e attività di ristorazione e pubblici esercizi, ma anche tra gli stessi operatori della filiera turistica”.

Il vino delle Terre di Pisa si conferma dunque un prodotto in crescita a livello internazionale. “Le aziende del settore stanno reagendo bene – prosegue Venerosi Pesciolini – e si continua ad investire in un contesto non semplice e in continua evoluzione, dove le incertezze sull'andamento dell'inflazione, dei conflitti internazionali e sull'ipotesi di nuovi dazi rendono difficile ogni previsione” Tra i mercati più interessanti per il vino pisano restano “quello americano e in particolare statunitense, ma anche quello asiatico. – chiosa Venerosi Pesciolini –. In più stiamo registrando un notevole interesse anche da paesi dell'Est Europa come Serbia e Polonia”.