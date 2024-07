Villamagna, scomparsa Giuseppina Piga

VOLTERRA

Villamagna piange Giuseppina Piga, madre della nostra corrispondente Ilenia Pistolesi. Giuseppina, per tutti Giusy, se ne è andata a 78 anni, ieri mattina, venerdì 19 luglio, lasciando il marito Giovanni e i figli Emiliano e Ilenia. Tante le persone che nella giornata di ieri hanno salutato la donna all’obitorio dell’ospedale di Volterra. Giuseppina e Giovanni erano nati entrambi il 6 ottobre, stesso giorno, stesso mese e stesso anno. Una caratteristica che ha contraddistinto sempre la loro storia d’amore. La generosità e la socialità sono due degli elementi che ricorrono nei tanti racconti e aneddoti usati per ricordarla nel via vai di persone che ieri hanno voluto salutarla per l’ultima volta. Un carattere gioviale e uno stile di vita dinamico che negli ultimi anni aveva dovuto fare i conti con una malattia degenerativa che ha sottratto giorno dopo giorno un po’ di quella vitalità. Una perdita che colpisce non soltanto la famiglia pistolesi ma le tantissime persone che hanno conosciuto Giusy.

Una frazione, quella di Villamagna dove l’estensione dei legami di sangue si allarga all’intero paese. Una comunità che oggi piange una delle sue figlie. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio alle 15.30 alla chiesa di Villamagna, non lontano dalla casa in cui abitava. Tutta la redazione della Nazione e i colleghi giornalisti si stringono attorno a Ilenia e alla sua famiglia in questo giorno triste.