Via Maestri del lavoro off limits: "Verso soluzione definitiva"

PONTEDERA

Un tunnel provvisorio per mettere in sicurezza l’area e permettere il passaggio almeno dei pedoni da via Maestri del lavoro? No, l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli è stato chiaro. "Ora si va sulla soluzione definitiva, che non è lontana – ha detto – ora non ha più senso fare altro". Ieri abbiamo testimoniato la situazione di pericolosità in cui versa quest’area, compresa tra il parcheggio di piazza della Solidarietà e viale Piaggio, un’area rimasta interdetta da un anno e mezzo e che con un’ordinanza dell’agosto 2022 è stata inibita al traffico veicolare e pedonale. Ma la grande necessità dei pendolari e delle centinaia di persone che ogni giorno usufruiscono dei servizi che insistono su viale Piaggio hanno più volte portato le persone ad oltraggiare le recinzioni e passare sotto le coperture pericolanti, nonostante il pericolo di caduta dei calcinacci. Il progetto per la messa in sicurezza delle coperture c’è ma ancora i lavori non sono partiti e l’area è ancora nel degrado.