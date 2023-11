Via ferroviaria dimessa: trekking

Un trekking lungo la via dismessa della ferrovia. E’ l’evento in programma domani alle 9.15 da Saline di Volterra che porterà i visitatori a esplorare il tracciato della vecchia via ferrata che, fino alla fine degli anni ‘50, portava dalla frazione di Saline a Volterra, Salendo in quota, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare il lungo il tracciato della ex cremagliera. All’ingresso di Volterra, saranno visibili due ponti pedonali che furono costruiti proprio per la ferrovia. Il tour prevede anche una visita al centro storico di Volterra e ai suoi paesaggi, attraversando monumenti come l’etrusca Porta all’Arco. Il tour sarà accompagnato da una guida ambientale e è organizzato da Altre Vie-Esperienze Escursionistiche.