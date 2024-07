Vertice delle pubbliche assistenze: accordo per il centro diagnostico

Vertice ieri mattina nella sede della Pubblica assistenza di Pontedera tra le 16 rappresentanti delle Associazioni della Zona Pisana aderenti ad Anpas. Praticamente le Pubbliche Assistenze presenti ed attive da Marina di Pisa sino a Santa Maria a Monte, da Ponsacco a Sasso Pisano.

Gli onori di casa sono stati fatti da Grazia Marchetti di recente eletta alla presidenza della Pubblica Assistenza Pontedera e da Maria Lemmi, presidente della Fondazione Pubblica Assistenza, titolare del nuovo Centro Diagnostico inaugurato di recente in via Modesti.

L’incontro era organizzato per la firma di un accordo quadro che vede coinvolte tutte le 16 associazioni di volontariato e la Fondazione Pubblica assistenza di Pontedera e riguarda l’estensione di benefici per l’accesso ai servizi di salute nel Centro diagnostico. "In concreto - dice Alessandro Betti, presidente della PAPisa - con l’unanime accordo delle associazioni e la disponibilità della Fondazione Pubblica assistenza di Pontedera, ai soci di tutte le 16 associazioni aderenti saranno riservati condizioni di pagamento migliorative rispetto a quelle in uso. E’ una scelta importante, di solidarietà che equipara positivamente - sottolinea Grazia Marchetti - i soci di ognuna delle Associazioni della Zona Pisana aderenti ad Anpas e li accoglierà nel nuovo Centro diagnostico, mettendo a disposizione di chi ne avrà bisogno le molte attività e i molteplici servizi". "Non vogliamo sostituirci al servizio pubblico ma siamo pronti a dare una mano ai nostri soci; ed infatti dice la presidente della Fondazione Pubblica assistenza Pontedera, Maria Lemmi, gli utenti potranno fruire di molti servizi convenzionati pagando il solo ticket ma anche avere comunque, per i servizi esclusi dalle convenzioni attive con la ASL, un trattamento di favore". Presente all’incontro e molto soddisfatto dello stesso l’ex Coordinatore della zona pisana Anpas Graziano Pacini, attuale sindaco di Pomarance.