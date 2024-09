Verso la prima campanella: "Mancano insegnanti di materie scientifiche"

di Gabriele Nuti

Meno quattro all’avvio dell’anno scolastico 2024-2025. Come accadeva negli anni scorsi – anche se, a quanto emerge, in maniera ridotta – gli istituti Secondari di secondo grado hanno qualche difficoltà a trovare insegnanti delle materie tecniche e scientifiche. In particolare matematica, fisica e meccanica. "Sono necessari supplementi di matematica, fisica e informatica – le parole del dirigente del liceo XXV Aprile (classico e scientifico) Sandro Scapellato – Vediamo cosa succede in questi giorni".

Il problema del reperimento di supplementi è più complicato di quanto potrebbe sembrare. Lo spiega bene Luigi Vittipaldi, dirigente dell’Itcg Fermi. "Quest’anno è prevista la formula dell’accantonamento dei posti per i vincitori di concorso che possono scegliere le destinazioni e quindi essere assunti in ogni momenti entro dicembre – dice Vittipaldi – In questo modo i supplenti devono essere assunti con un contratto con clausola risolutiva espressa che devono lasciare immediatamente il posto ai docenti vincitori del concorso che arrivano. E questo rappresenta una difficoltà anche se, per quanto riguarda la nostra scuola, rispetto agli altri anni è andata abbastamnza bene. Con i turni di nomina funziona".

"In questi giorni stiamo completando l’organico sia per i docenti che per il personale ata – le parole della dirigente del liceo Montale (scienze umane e linguistico) Lucia Orsini – La valutazione, quindi, è, al momento, molto positiva. Abbiamo moltissimi progetti, attività, Erasmus, scambi e siamo una delle cinque scuole italiane che verranno premiate al Ministero come migliore modello per l’internazionalizzazione". "La procedura prevista quest’anno di una conclusione delle individuazioni dei docenti entro dicembre 2024 chiaramente non aiuta moltissimo le scuole – specifica anche Maria Giovanna Missaggia dirigente dell’Ipsia Pacinotti – Per quanto riguarda le attività prevediamo nelle settimane iniziali dell’anno scolastico interventi sistematici di rafforzamento delle competenze di base rivolti alle classi del biennio per innalzare le possibilità di successo scolastico e contrastare fenomeni di dispersione". All’Itis Marconi (iti e liceo scienze applicate), dice il preside Pierluigi Robino "abbiamo solo problemi con alcune nomine di supplenti annuali di meccanica che mancano e speriamo vadano a buon fine proprio in questi giorni".