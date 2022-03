Vende cocaina, arrestato In manette per evasione

Due arresti – entrambi convalidati ieri mattina in tribunale – sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Pontedera nel pomeriggio di lunedì. Il primo per evasione dai domiciliari. Il secondo per spaccio di cocaina. Iniziamo con il secondo perché l’allarme per lo spaccio di droga a Pontedera è sempre più alto, come dimostra la serie di arresti effettuati dai militari dell’Arma nelle ultime settimane. E la zona della stazione è sempre più al centro dell’attività illecita degli spacciatori.

Questa volta a finire in manette è un ventiquattrenne di origine senegalese, domiciliato a Pontedera, sorpresa mentre vendeva una dose di cocaina a un tossico. I carabinieri hanno assistito alla scena e li hanno fermati entrambi. Il tossico è stato segnalato alla prefettura, mentre lo spacciatore è stato arrestato. Aveva nascosto un’altra dose in bocca. Ieri mattina è stato accompagnato in tribunale a Pisa per l’udienza di convalida. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza che entrerà nel merito del processo. Il ventiquattrenne è pregiudicato per lo stesso reato.

L’altro arresto ha visto coinvolto un quarantanovenne di origine rumena che era ai domiciliari per contrabbando di sigarette. L’uomo è stato trovato per strada da una pattuglia dei militari dell’Arma, riaccompagnato a casa in attesa dell’udienza per direttissima di ieri mattina. Il giudice ha disposto ancora la detenzione domiciliare.

