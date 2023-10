Vandali nel parco. La reprimenda della sindaca

ORCIANO PISANO

"Cari ragazzi così non si fa... Questo è un parco giochi per i bambini e non un posto per fare i festini la sera, manca anche una panchina, mi piacerebbe sapere dove è finita. Tutto l’arredo presente è stato pagato con i soldi di tutti, anche quelli dei vostri genitori, quindi quando lo frequentate abbiatene cura". E’ questo il messaggio che la sindaca di Orciano Pisano, Giuliana Menci, ha pubblicato ieri mattina sulla sua pagina Facebook. Poche righe per ammonire quei ragazzi che si sono resi responsabili di vandalismi al parco pubblico del paese. La stessa sindaca ha pubblicato anche le foto dove si vede una panchina sporcata con alcuni lumini piccolini, tipo quelli che vengono nei contenitori per scaldare le salse.

Con la cera colata dai lumini sono state sporcate le panchine e la pavimentazione del parco giochi. Pavimentazione antiurto per evitare che i bimbi si facciano male cadendo da uno dei giochi. La sindaca, giustamente, ha fatto notare a questi ragazzi che il parco è stato realizzato con i soldi del Comune, e quindi anche con quelli dei loro genitori che pagano le tasse, e che qualsiasi danno, anche il più piccolo, deve essere ripagato con gli stessi soldi. Resta da capire cosa possano averci fatto i ragazzi con quei lumini. In che modo si sono "divertiti" e perché li abbiano usati. Certo non si sono scaldati le mani....