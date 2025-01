Vandali alla palestrina del Villaggio, fuori uso condizionatori e acqua. Il parroco: “Danno da 7-8mila euro”

Pontedera, 3 gennaio 2025 – Due volte. Ci sono tornati due volte i vandali alla palestra dell’ex Enalino, al Villaggio Piaggio, dove hanno rotto tutti i tubi dell’impianto di riscaldamento e condizionamento e anche la condotta idrica. Il risultato è devastante. La struttura – di proprietà della parrocchia del Sacro Cuore – in uso alla scuola Primaria De Amicis per le ore di motoria dei bambini di tutte le classi, è fuori uso.

“Abbiamo fatto intervenire alcuni tecnici – dice il parroco don Angelo Cuter – Il danno è ingente. Per ripristinare il tutto ci è stata prospettata una spesa di 7-8mila euro. Ci stiamo attivando per cercare di ripristinare prima possibile questo spazio che era utilizzato soprattutto dalle classi della scuola De Amicis. Ma anche da altre realtà del quartiere. Domani (oggi, ndr) avrebbe dovuto iniziarvi la propria attività un’associazione di ragazzi disabili. Per il momento non sarà possibile. Intanto alcuni volontari della parrocchia sabato installeranno le telecamere di videosorveglianza. Finora non c’erano perché non era mai successo nulla. Dispiace. Dispiace doppiamente perché il danno è stato fatto soprattutto ai bambini”.

Due volte. Prima di Natale e la notte dell’ultimo dell’anno. La prima volta hanno tagliato alcuni tubi che alimentano i condizionatori. Mentre la parrocchia e un gruppo di volontari si stavano attrezzando per cercare di capire come intervenire – tanto che la mattina del primo dell’anno sono andati a effettuare un altro sopralluogo – il secondo colpo dei vandali. Che hanno finito di rompere tutto. Così che ora l’impianto di condizionamento è totalmente fuori uso così come l’acqua potabile perché un tubo è stato spaccato.

La struttura è stata costruita alcuni decenni fa dalla Piaggio per garantire alcune attività sportive agli abitanti del Villaggio, costruito per i dipendenti della stessa azienda cittadina. “Poi è passata alla parrocchia del Sacro Cuore – spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pontedera Mattia Belli – Tra parrocchia e Comune c’è una convenzione per garantire uno spazio sportivo al chiuso per la scuola De Amicis. Ci stiamo confrontando per capire come gestire la questione. C’è un’assicurazione contro questo tipo di danni. Quantificheremo i danni e vedremo come organizzare il più velocemente possibile un intervento da parte di proprietà ed assicurazione. In caso di necessità, visto la funzione pubblica per scuole e quartiere, l’amministrazione supporterà la parrocchia del Sacro Cuore. Non li lasceremo soli”.

Intanto, ai Villaggi e in città è unanime la condanna verso questo atto vandalico che, come ha giustamente detto il parroco don Cuter, colpisce in particolar modo i bambini. Difficile che si tratti di sbandati che cercano un rifugio per dormire. La zona, con il vicino ex Consorzio Agrario rifugio di sbandati e drogati, è una delle più problematiche della città. La parrocchia ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.