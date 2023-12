Vandali agli uffici comunali in piazza Roma. Arrivano le telecamere

ORENTANO

"Negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi di atti vandalici nei confronti dell’edificio ospitante gli uffici comunali distaccati di Orentano, in Piazza Roma e anche le aree circostanti sono state interessate da vari fenomeni di inciviltà, compreso l’abbandono di rifiuti". E’ quanto si legge nella determina, all’albo pretorio del Comune di Castelfranco, che sancisce il via libera all’installazione di telecamere di videosorveglianza degli uffici comunali distaccati che si trovano in piazza Roma a Orentano. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale di Castelfranco "vista la crescente domanda di sicurezza nell’area, formulata sia dai cittadini che dal personale dipendente comunale che abitualmente presta servizio negli uffici".

"Analoghi episodi spregiativi della proprietà pubblica sono stati segnalati anche nei pressi della sede del comando polizia municipale, ove tra l’altro vi è una esigenza di monitorare, per esigenze di sicurezza, i movimenti nell’area esterna – si legge ancora nella determina pubblicata all’albo del Comune di Castelfranco – Alla luce anche di specifici indirizzi dell’amministrazione comunale, è ritenuto opportuno, incrementare la sicurezza nelle aree limitrofe a tali edifici comunali, posizionandovi siti di ripresa da inserire all’interno del sistema di videosorveglianza comunale".

In base alle "disposizioni adottate dal garante per la protezione dei dati personali", il Comune ha previsto anche la "necessità di dare informazione all’utenza della presenza di un sistema di videosorveglianza mediante l’apposizione di idonea cartellonistica contenente l’informativa minima, in sostituzione delle modalità di informazione in precedenza adottate". Con la stessa determina viene dato il via libera anche all’acquisto "dei cartelli necessari da apporre nelle aree ove verranno posizionate le nuove telecamere dell’impianto di videosorveglianza".