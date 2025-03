Valori democratici e buona governance. Il Comune premiato

CAPANNOLI

Il Comune di Capannoli ha ricevuto il riconoscimento Eloge–European label of governance excellence. Il riconoscimento è stato consegnato alla sindaca Arianna Cecchini e al consigliere delegato e capogruppo di maggioranza Giovanni Rossi, a Gorizia, capitale della cultura europea 2025. Si tratta di un riconoscimento per la buona governance. "Questo risultato non è solo un premio, ma un segno dell’impegno e della dedizione che l’amministrazione comunale di Capannoli mette quotidianamente nel garantire il rispetto e la promozione dei valori democratici – le parole della sindaca Cecchini e del consigliere Rossi – Il nostro lavoro si è contraddistinto per l’attenzione verso la trasparenza e l’inclusione nei processi decisionali. Continueremo a lavorare con passione e dedizione per garantire che Capannoli rimanga un esempio di buona amministrazione al servizio della comunità".