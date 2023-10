Valdera e Monte Pisano. Quattro Comuni in rete per vivere i luoghi simbolo

Come cambiano e verranno riqualificati alcuni luoghi simbolo, dal loro grande valore storico, culturale e sociale, di quattro Comuni della Valdera Nord e del Monte pisano. Oggi, con un incontro pubblico alle ore 17.30 nella sala don Angelo Orsini in piazza Indipendenza a Calcinaia, inizia un percorso che i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Vicopisano vogliono intraprendere con i cittadini, con le associazioni del territorio, gli operatori del turismo e del commercio. In particolare, grazie ai finanziamenti europei intercettati, Bientina potrà intervenire sulla riqualificazione della Torre Civica (Torre del Mastio), sulla piazzetta dell’Angiolo ed i portici antistanti, oltre che sulla chiesa di San Girolamo (ex museo etrusco). Buti sta portando a nuova vita Castello Tonini e il Teatro di Bartolo, gli interventi nel territorio di Calcinaia riguardano invece la Torre Upezzinghi, la Torre Mozza e il Museo della Ceramica mentre Vicopisano potrà intervenire sulla ex scuola elementare Domenico Cavalca e piazza Cavalca. Questo pomeriggio il primo incontro introduttivo a cui seguiranno sopralluoghi, camminate, laboratori ed incontri partecipativi per suggerire l’uso dei singoli edifici ed anche le modalità di collaborazione nelle varie attività culturali ed eventi che prenderanno vita grazie a questo progetto di costituzione di una grande rete territoriale. Sarà il sindaco Cristiano Alderigi, padrone di casa, ad introdurre questo progetto chiamato "Ecosistema culturale Valdera nord Monte Pisano". "Questo è un progetto molto ambizioso di rigenerazione urbana il cui valore è stato riconosciuto da Regione Toscana e finanziato con fondi europei – le parole del primo cittadino di Calcinaia –. Attraverso questo programma di recupero e riqualificazione di luoghi molto importanti per le comunità vogliamo unire i nostri quattro Comuni, sia fisicamente con percorsi di mobilità dolce, ma soprattutto sviluppando una consapevolezza diffusa della loro interscambiabilità e complementarietà a livello culturale. Per questo mi auguro che le nostre comunità rispondano a questo appello e siano presenti al primo incontro pubblico. È l’avvio di un percorso che ha bisogno anche dell’apporto di cittadine e cittadini per essere condiviso e rispondere alle esigenze del territorio". Durante l’incontro odierno ci sarà l’occasione sia di ascoltare le idee che i Comuni ed i loro consulenti stanno mettendo in campo, sia di porre domande ed esprimere idee e suggerimenti.

Luca Bongianni