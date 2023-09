Valdera, Discariche, Inceneritori e Futuro del Territorio

Un dibattito pubblico per parlare delle discariche presenti sul territorio, della politica dei rifiuti o del futuro che attende la Valdera e l’alta Valdera. Si chiama "Valdera, tra discariche e inceneritori, quale futuro per il territorio?" ed è il nome dell’incontro che si terrà domani sera, venerdì 29 settembre alle 21.15 in sala Valli a Ponsacco. Saranno presenti Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy - Goldman Environmental Prize 2013, la sindaca Francesca Brogi e le associazioni Legambiente valdera e No Valdera Avvelenata. Moderano Giacomo Brogi della lista civica Rossoblu-Ponsacco per l’ambiente ed Emanuele Turini ex assessore all’ambiente di Ponsacco. Un dibattito che riporta sui territori il macro tema che proprio in queste settimane occupa le agende dei politici regionali: il piano dei rifiuti e le possibili ricadute che queste hanno nei singoli Comuni dove sono già presenti degli impianti di smaltimento. Un’occasione per parlare di ciò che sta accadendo e di ciò che potrebbe accadere nel prossimo futuro.