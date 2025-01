Va in pensione il dottor Cellesi. Storico responsabile del SerD

Oggi è l’ultimo giorno di lavoro per Valerio Cellesi, da oltre 30 anni responsabile dell’unità funzionale Ser.D. dell’Alta Valdicecina: nel corso della sua lunga attività per il servizio sanitario nazionale ha svolto importanti ruoli e incarichi di responsabilità nel settore dipendenze e anche in ambito carcerario. Classe 1958, si è laureato nel 1985 all’università di Pisa, dove ha conseguito la doppia specializzazione in igiene e sanità pubblica e in tossicologia. Nel 2001 ha frequentato il corso di alta formazione “La gestione dei collaboratori per governare la performance aziendale“ alla Scuola Superiore Sant’Anna. E’ responsabile del Ser.D Alta Valdicecina dal 1993. Ha applicato la sua lunga e qualificata esperienza in questo settore anche in ambito carcerario: è stato direttore facente funzione Uoc centro clinico Don Bosco e coordinamento sanità penitenziaria, mentre dal 2011 al 2020 è stato responsabile del presidio sanitario nel carcere di Volterra. Ha partecipato al coordinamento tecnico per il tabagismo a livello regionale. Dal 2003 è responsabile del centro antifumo di Volterra e Pontedera, mentre nel 2002 ha partecipato al gruppo di lavoro “Ospedale senza fumo“. E’ stato inoltre membro della commissione medica locale patenti di Pisa.

Il direttore del dipartimento di salute mentale e dipendenze Angelo Cerù e il direttore dell’area delle dipendenze Maurizio Varese, a nome di tutti i colleghi e di tutti gli operatori, salutano Cellesi e lo ringraziano per il lavoro svolto durante la sua brillante carriera. "Valerio - evidenziano i colleghi - si è sempre dedicato con grande professionalità e passione alla cura delle persone con problematiche di dipendenza. A queste doti ha sempre aggiunto un grande carico di umanità nei confronti di un mondo spesso ai margini e poco conosciuto".

"Per me - aggiunge il dottor Varese - è sempre stato un punto di riferimento, vista la sua grande esperienza in questo settore. Tutti noi e in particolar modo gli operatori del Ser.D di Volterra gli facciamo i migliori auguri". Al dottor Cellesi vanno inoltre il ringraziamento e l’augurio di tanta serenità da parte della direzione aziendale, della zona Alta Valdicecina e Valdera e di tutti gli operatori, anche di altri settori, che hanno lavorato con lui.