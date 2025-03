Uniti per il Valdarno. Cuoio cardioprotetto: "Formare 500 giovani"

Le Misericordie del Cuoio fanno squadra per formare più di cinquecento ragazzi. "Uniti per il Valdarno". E’ lo slogan che i governatori delle misericordie hanno voluto dare alla "cena evento" organizzata insieme ai club Lions International San Miniato, Rotary distretto 2071, Rount table 76 San Miniato Fucecchio per venerdì, primo giorno di primavera. L’appuntamento è a Montopoli al "Ganzo Varramista Kitchen" dalle 20 per raccogliere fondi per le attività formative delle misericordie. Prenotazioni al 392 7207536. Per il coordinatore delle Misericordie dell’Empolese Valdarno Maurizio Chinaglia, che insieme a Leonardo Barletta e a Veronica Vivaldi sta coordinando l’evento "l’iniziativa assume diversi valori che meritano di essere attenzionati – dicono –. Innanzitutto la capacità di molti soggetti di fare sistema e lavorare insieme, cosa che non è assolutamente scontata. Ad esso si aggiunge nel merito, la finalità della serata, ovvero raccogliere fondi per la formazione e per promuovere la cultura del soccorso nelle scuole. Ci rivolgiamo a più di cinquecento ragazzi per educarli al primo soccorso e all’uso del defibrillatore."