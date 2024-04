Una vita in conceria attraverso le sue trasformazioni

Per sapere qualcosa in più sul lavoro in conceria abbiamo intervistato Franco, un signore che ha lavorato in conceria per più di 50 anni. Abbiamo capito che nelle concerie si svolgono lavori che richiedono competenze diverse e che nel tempo è molto cambiato. Oggi le concerie sono industrie moderne.

Perché ha scelto questo lavoro?

"Diciamo che non ho fatto una scelta vera e propria perché ai miei tempi chi nasceva nelle nostre zone non aveva molte altre alternative lavorative".

Quale ruolo hai ricoperto?

"Facevo il ragioniere, un ruolo amministrativo, ma spesso andavo anche a visionare la pelle grezza da acquistare e devo dire che stare a contatto con la pelle mi dava più soddisfazione che lavorare con i numeri".

Quali sono le attività di ufficio?

"Si lavora su tutta la parte contabile, io ho visto nel tempo tante trasformazioni, l’arrivo dei computer. Oggi ci sono anche tutte le certificazioni che molte aziende hanno e che richiedono attenzione e tanto lavoro".

Lavorare in conceria è faticoso?

"Dipende da quale ruolo si svolge, alcuni lavori sono più faticosi altri meno, alcuni richiedono più responsabilità. C’è da dire che oggi, con le nuove tecnologie, il lavoro in conceria è molto cambiato ed è meno faticoso fisicamente.

Il suo lavoro lo ha soddisfatto?

"Sì, molto. E mi ha dato tante soddisfazioni".