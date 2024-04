Una tre giorni per svelare le carte. Ciccarè annuncia lista e programma

Una tre giorni. Tre eventi sul territorio per presentare la lista e il programma. Sabato, domenica e martedì 23 aprile, "Progetto Comune per Casciana Terme Lari", la coalizione di centrosinistra che sostiene la candidata a Sindaca Chiara Ciccarè, ufficializzerà il definitivo programma e la lista dei candidati al Consiglio comunale con i quali si presenterà agli elettori per l’appuntamento dell’8 e 9 giugno prossimi.

"Presentiamo lista e programma mossi dal grande entusiasmo che ci sta accompagnando lungo queste settimane di intensa campagna elettorale – dice Ciccarè –.Abbiamo costruito il programma con la cittadinanza partendo sì da idee chiare, ma accogliendo anche le tante idee positive provenienti dalle donne e dagli uomini che abbiamo incontrato nel nostro percorso partecipativo". Quanto alla lista dei candidati al consiglio comunale saranno svelati solo nella tre giorni che si articolerà tra Lari (sabato alle 21.30, Castello dei Vicari), Casciana Terme (domenica alle 18, Salone delle Terme) e Perignano (martedì alle 21,30 al Circolo Arci). Quel che è certo è che "è stata composta una lista eterogenea, capace di rappresentare tutto il territorio comunale, comprese le frazioni più piccole", anticipa Ciccarè.

Un gruppo affiatato di donne e uomini con le radici piantate nei borghi di Casciana Terme Lari, prcisa una nota, e pronti a portare avanti priorità ben definite nel programma: "Dallo sviluppo economico dalla zona industriale di Perignano, alla promozione del turismo sostenibile, fino al rilancio delle terme di Casciana", spiega la candidata a Sindaca, "tenendo la barra dritta sul benessere diffuso e su tutte quelle piccole ma fondamentali misure in grado di rendere migliore la qualità della vita dei nostri cittadini: dal cantoniere di paese addetto alla cura delle piccole cose, fino alla realizzazione – e poi alla cura e manutenzione – di piste ciclopedonali e di parchi pubblici a misura di bambino".

La presentazione di lista e programma sarà ovviamente aperta alla cittadinanza: "Abbiamo optato per una tre giorni proprio affinché fosse coinvolto il maggior numero possibile di cittadini".