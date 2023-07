Una stanza per le donne vittime

COMPRENSORIO

Una nuova "Stanza tutta per sé" ideata, promossa e finanzaiata dall’associazione Soroptimist International del Valdarno Inferiore nell’ambito dei progetti per il contrasto alla violenza di genere in ogni sua forma. Queste stanze – il Soroptimist dal 2015 ne ha diffuse più di 200 – sono ambienti nei quali le donne che raccontano e denunciano violenze e abusi alle forze dell’ordine si sentono più a loro agio. Luoghi ospitali che permettano un contatto meno traumatico e agli investigatori di trasmettere attenzione ed empatia a chi ha subito tante sofferenze. Il Soroptimist Club Valdarno Inferiore è nuovamente impegnato ad approntare un’altra "Stanza tutta per sé", arredandola e dotandola del kit informatico per le verbalizzazioni audio-video in linea con i protocolli d’intesa siglati con il Ministero dell’Interno. Su invito e in accordo con la maggiore Francesca Lico, comandante della compagnia carabinieri di San Miniato, il Soroptimist allestisce la nuova stanza nel stazione carabinieri di Peccioli. Domani, alle 20, intanto, il club organizza una cena per promuovere questo progetto al Golf Club Bellosguardo a Vinci. Info e contatti: www.soroptimist.it, [email protected], 335 6065819 (Elena), 335 1257657 (Alessandra).