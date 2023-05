Una panchina per David e Cristina

Due pesone amate, conosciute, disponibili. Ma anche motori di tante iniziative per il paese. Ora c’è una panchina, a POnte a Egola, per David e Cristina. In Via del Giardino, vicino a dove abitavano, il Palio del Cuoio ha avuto l’idea di porre una panchina alla memoria di David Colombini e Cristina Campinoti, scomparsi entrambi da poco.

"Erano uno dei motori del rione il Ponte e del Podismo il Ponte – ha detto il sindaco Simone Guiglioli al taglio del nastro – e a loro in via del Giardino, che rappresentava il centro del loro mondo, il comitato del Palio, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, ha deciso di installare questa panchina a ricordo della loro infaticabile opera.

Ora da lì David e Cristina potranno vedere gli allenamenti dei caratellisti del rione e anche godersi un po’ Eva, la nipotina arrivata da poco".