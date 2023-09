Una nuova casa per la sezione Fratres di San Romano

A San Romano, in via Matteotti 32, nei giorni scorsi è stata inaugurata la nuova sede della locale sezione Fratres intitolata a Gianmichele Maffei. Presenti, oltre ai donatori, il presidente Roberto Falaschi, il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini Salini e sua eccellenza, Vescovo di San Miniato, Giovanni Paccosi.

Alla presenza delle delegazioni Fratres provinciali, regionali e nazionali si sono susseguiti i ringraziamenti e le presentazioni della attività che vede l’associazione impegnata nella donazione di sangue. Una comunità di persone che ama aiutare il prossimo e che non lesina mai presenze in caso di necessità. Gesti che definirli solo generosi risulterebbe riduttivo poiché ogni giorno riescono a salvare vite. Presenti anche rappresentanze di altre associazioni locali come la Misericordia e Avis. Un segnale importante a dimostrazione che quando c’è da aiutare non esistono differenze di sorta, ma servono solo nuovi donatori e volontari.

Marcello Baggiani