Una Notte a Santo Pietro, Musica, Street Food e Spettacoli per Riscoprire la Bellezza del Centro Storico Sabato 8 luglio torna l'evento "Una notte a Santo Pietro" per scoprire la bellezza del centro storico di Santo Pietro Belvedere. Musica, spettacoli, street food e degustazioni per una serata all'aperto ricca di intrattenimento.