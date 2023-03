Una giovane nell’olimpo dello stile Sara Giannini espone i suoi capi accanto ai grandi nomi della moda

Il decennio che ha rivoluzionato la moda interpretato dai creativi di domani: apre al museo nazionale di Castel Sant’Angelo, a Roma, "The Sweet Sixties. Narrazioni di Moda", mostra a cura di Stefano Dominella e Guillermo Mariotto, rispettivamente presidente e direttore creativo della maison Gattinoni, per celebrare gli anni ’60 (fino al 28 maggio). Accanto ai capi più iconici firmati da grandi nomi della creatività come Ken Scott, Courrèges, Paco Rabanne, Pierre Cardin, o Max Mara, ci sarà anche l’outfit realizzato da Sara Giannini, ex studentessa di istituto Modartech, che vanta collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy. Tessuti innovativi che danno vita a illusioni ottiche seguendo l’esposizione della luce, utilizzo di materiali di recupero, ed elementi ispirati a stilisti come Paco Rabanne e Courrèges: la ricerca di Giannini parte dall’analisi dettagliata della moda anni ’60, i materiali impiegati sono tessuti e accessori second hand, uniti a scarti di magazzino, con i quali la giovane designer ha dato vita a un abito verniciato con un particolare materiale che all’esposizione della luce crea un effetto di illusione ottica.

"Collaborazioni come questa rappresentano un incommensurabile valore aggiunto per Modartech – dichiara il direttore Alessandro Bertini – e un’importante finestra sul mondo del lavoro per i nostri studenti ed ex studenti, con cui rimaniamo in contatto attraverso la rete dell’ufficio placement. Giannini si è laureata a gennaio scorso con 110 e lode, grazie a un progetto di tesi che parla di uno dei valori distintivi per la sua generazione e per noi: la sostenibilità ambientale".