Una farmacia hi-tech. Ecco la nuova comunale. Il taglio del nastro: "Realtà fondamentale"

Una nuova farmacia. Al top dell’avanguardia tecnologica e dei servizi. E’ stata inaugurata ieri la nuova farmacia comunale di San Miniato Basso, struttura cardine dell’Azienda Speciale Farmacie, presieduta da Andrea Gronchi e diretta da Luigi Giglioli. L’ampliamento della farmacia ha comportato un investimento di 300mila grazie alle quali oggi la struttura si snoda in quasi 500 mq "con numerosi servizi affinché sia sempre più una farmacia 2.0 – spiega una nota dell’azienda –: una farmacia in grado di rispondere al crescente bisogno di salute e benessere della cittadinanza. La farmacia dei servizi rappresenta il futuro della farmacia, che deve trovare nella struttura l’avamposto sanitario territoriale, in grado di poter essere facilmente fruibile".

"Le farmacie comunali inoltre rappresentano e possono sempre più rappresentare l’emblema di un sistema virtuoso – è stato spiegato – che risponde in maniera efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini pazienti, che investe sul territorio, che distribuisce risorse economiche che possono essere reinvestite per i cittadini". Si pensi agli investimenti per le fasce più deboli degli anziani dell’Rsa del Campana Guazzesi, ai bambini degli asili nido della Bottega di Geppetto, per citarne alcuni. Un lavoro importante raccontato dai numeri. Siamo davanti ad una azienda in grado di sviluppare oltre 5 milioni e mezzo di fatturato, 450mila euro di risultato prima delle imposte di esercizio; una realtà che da lavoro a 22 persone e che è in continua crescita e sviluppo "come emerge dagli investimenti che oggi siamo ad inaugurare, perché questa azienda ha ancora voglia di crescere e migliorarsi". I dati non lasciano spazi di dubbio:; oltre 600 persone servite al giorno, ed in media 400 ricette evase ogni giorno.

"Le farmacie non sono solo vendita di medicine ma anche presidi sanitari con molti altri servizi a disposizione della cittadinanza e, gli utili maturati dall’Azienda Speciale Farmacie, vengono rinvestiti in progetti per la comunità – ha spiegato il sindaco Simone Giglioli –. Voglio ricordare anche che le farmacie soprattutto nei duri anni del Covid, con il loro impegno e le loro competenze, hanno dato un contributo enorme alle istituzioni e ai medici, nella gestione dell’emergenza sanitaria".