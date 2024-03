Una domenica tutta al cioccolato. Torna l’evento Pinocchio Ciok

Una domenica dedicata alla degustazione e alla vendita di cioccolato e prodotti tipici negli spazi della Casa Culturale di San Miniato Basso, dalle 10 alle 20. Ai banchini dedicati al cioccolato si affianca anche un mercatino dell’artigianato, oltre ad attività e divertimenti pensati appositamente per i bambini, che potranno cimentarsi in un laboratorio per la decorazione delle uova di cioccolato. Torna questo fine settimana Pinocchio Ciok è un amanifetsazione ormai consolidata. Dalla prima timida edizione che riscosse consensi e partecipazione, si è passati a contare, nel corso degli anni, di quanti abbiano potuto “gustare” il cioccolato di Pinocchio Ciok. Non meno di otto-novemila persone per edizione hanno letteralmente invaso il paese posto alle pendici della città della Rocca di Federico. Ed è logico attendersi anche quest’anno numeri dello stesso calibro. Pinocchio Ciok è organizzato dalla Casa Culturale Circolo Arci di San Miniato Basso con il supporto della Fondazione San Miniato Promozione.