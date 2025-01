Una Befana contadina al teatro di Casciana Terme

CASCIANA TERMESarà un vero spettacolo per piccoli, grandi e famiglie, quello in programma domenica 5 gennaio alle 17 al teatro Verdi di Casciana Terme. TeatroLà presenta “La Befana e la gallina bianca“, di e con Alessandro Grisolini e Bernard Vandal. In seno alla stagione teatrale edizione numero dodici della città di Casciana Terme per la stagione 2024-25. Progetto sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari. Direzione artistica Andrea Kaemmerle.

Lo spettacolo: venite bambini, venite a teatro. Cosa c’è di meglio che aspettare l’Epifania con uno spettacolo ricco di fantasia? TeatroLà è una compagnia di Firenze che, nel suo girovagare, ha portato i suoi spettacoli persino in Canada. Non fateveli scappare. La Befana è una donna molto vecchia. Lei vi racconterà una storia della sua gioventù, quando era una contadina, più precisamente la storia della sua gallina bianca che voleva volare per proteggerla dal lupo, la Befana farà di tutto per aiutarla: chiedendo al Mago di fare un incantesimo, ma non sempre tutto va come si desidera.

Biglietti: 7 euro adulti, 5 euro bambini fino a 12 anni. Merenda offerta a tutti i bambini e le bambine. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 e 3203667354