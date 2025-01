"Un porta a porta con costi nascosti"

L’amministrazione comunale ha recentemente annunciato con orgoglio l’introduzione di un sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente, che, tra le varie novità, prevede l’uso di bidoni carrellati per il conferimento di sfalci e potature. Secondo quanto dichiarato, questa soluzione dovrebbe migliorare il processo di raccolta e ridurne l’impatto ambientale.

Tuttavia, c’è un aspetto importante che non è stato reso pubblico né sulla brochure fornita ai cittadini né a mezzo stampa: i bidoni carrellati non sono gratuiti. I cittadini scoprono il costo solo al momento della compilazione del modulo di richiesta, con tariffe che variano da 20 a 30 euro a seconda della dimensione. Perché questa informazione non è stata comunicata apertamente fin dall’inizio?". E’ l’affondo di Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimeni, Marco Buggiani consiglieri comunali del gruppo consiliare Adesso Calcinaia. "Introdurre un nuovo servizio e presentarlo come un miglioramento senza menzionare i costi aggiuntivi lascia un senso di incompletezza e mancata trasparenza. Ancora una volta, l’amministrazione si dimostra abile nel vantare nuove iniziative, ma poco chiara quando si tratta di comunicare il prezzo che i cittadini devono pagare".