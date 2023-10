Un laboratorio di "Supereroi"

Sono aperte le iscrizioni per i laboratori annuali organizzati dall’associazione Teatro di Bo’.Parliamo di ‘Supereroi’, laboratorio pensato per bambini dai 5 ai 10 anni, con gli incontri ogni giovedì dalle 18:30 alle 20, ‘Wild-e’, il laboratorio teatrale per ragazzi dagli 11 ai 17 anni (incontri ogni martedì dalle 18:alle 20) e, infine, ‘Amarcord’, la sessione di laboratori dedicati agli adulti dai 18 anni in poi. In questo ultimo caso, i laboratori si terranno ogni martedì dalle 21 alle 23. Per prenotare è possibile contattare la segretaria del teatro al numero 351-5944009.