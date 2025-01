"Un bilancio distante dai bisogni del territorio. Aumenti fino al 74% per il trasporto scolastico"

SANTA CROCE"In un momento difficile per il lavoro, aggravato dal taglio del 25% dei trasferimenti statali al nostro Comune operato dal governo Meloni, l’amministrazione Giannoni ha introdotto ulteriori misure che rischiano di aggravare la situazione delle famiglie. Un bilancio che rivela una preoccupante distanza dalla realtà e dai bisogni del territorio". Lo dice il gruppo di minoranza Insieme per Santa Croce (Pd, Sinistra per Santa Croce e Italia Viva). "Ci riferiamo – continuano i partiti di minoranza – all’introduzione di un’aliquota Irpef unica dello 0,80% che penalizza le fasce medio-basse. Aumenti del 10% della mensa scolastica e fino al 74% per i trasporti scolastici e fino al 73% per i laboratori studio e rincari considerevoli per i centri estivi con il conseguente impoverimento della loro qualità e ricadute occupazionali negative". L’opposizione di Santa Croce rileva anche "assenza di risorse per il Piano operativo territoriale, con la conseguenza dell’impossibilità di affrontare il rischio idrogeologico, blocco del recupero dei contenitori industriali dismessi ed eliminazione del progetto del ’braccetto’ della Bretella del Cuoio, rinvio di interventi urgenti su strutture comunali, subordinati ad alienazioni incerte e mancanza di una strategia per il servizio rifiuti, in particolare l’assenza di una campagna di sensibilizzazione dei cittadini". "Noi proponiamo – conclude Insieme per Santa Croce – l’innalzamento della soglia di esenzione Irpef a 15.000 euro con progressività delle aliquote, revisione degli aumenti dei servizi educativi, un piano strutturato per il miglioramento del servizio rifiuti che includa una campagna di sensibilizzazione capillare".