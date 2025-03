Ufficio giudice di pace, sindaco al lavoro

Quale destino per l’ufficio del giudice di pace di San Miniato? Il tempo stringe. Aprile è alle porte. E una soluzione deve essere trovata nel giro di poche settimane. Il maltempo degli ultimi giorni, indubbiamente, ha rallentato le consultazioni in corso. Anche il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli (nella foto), è stato completamente assorbito dall’emergenza.

"Sono stati giorni difficili e complessi – ammette Giglioli –. Ma è chiaro che l’attenzione sul giudice di pace c’è e continueremo a lavorarci. Proprio in questi giorni il presidente dell’ordine degli avvocati di Pisa, avvocato Oliva, sta facendo una serie di incontri anche con gli altri sindaci del Comprensorio per capire quali soluzioni possono essere messe in atto per scongiurare la chiusura". Gli avvocati, nelle settimane scorse, avevamo incontrato l’amministrazione di San Miniato per affrontare il tema, capire le problematiche: in quel circostanza ribadirono l’importanza del presidio di giustizia di piazza Bonaparte, annuncia anche che si sarebbero fatti promotori, appunto, di incontri con i Comuni per trovare un’accordo e un punto d’incontro".

"Mi confronterà di nuovo con l’avvocato Oliva nei prossimi giorni – spiega Giglioli –. Abbiamo ben chiaro quanto sia importante mantenere il servizio. Ma ci è anche chiaro che non possiamo farcene carico solo come Comune di San Miniato. L’ufficio ha competenza su tutto il Comprensorio: San Miniato è disposta a mettere uno dei due dipendenti che sono necessari, il resto dovranno farlo gli altri Comuni".