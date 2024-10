Ubriaco picchia la compagna. Si scaglia contro i carabinieri. In carcere un ventinovenne

FAUGLIA

Un uomo, un giovane uomo annebbiato dall’alcol, ha picchiato la compagna, madre dei due loro figli piccolissimi, e poi si è scagliato contro i carabinieri. E’ successo l’altra notte. La donna, colpita al volto, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. L’uomo, ventonovenne italiano, è stato arrestato per i reati di violenza domestica, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Su disposizione del magistrato di turno ieri notte in Procura è stato trasferito al carcere Don Bosco di Pisa. a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere il proseguo dell’iter giudiziario.

La lite è scoppiata nella casa di Fauglia dove la coppia vive con i due figli piccoli intorno alle 23. Poco dopo le 23,30 la richiesta di soccorso al 112 che ha inviato i carabinieri della stazione di Fauglia e il personale del 118 per il soccorso alla donna ferita. A scatenare la furibonda reazione del 29enne, secondo quanto avrebbero accertato i carabinieri, la volontà della donna di interrompere la relazione. L’uomo, in forte stato di alterazione psicomotoria dovuta all’assunzione di alcool, ha colpito la compagna con una violenza inaudita causandole lesioni al volto. All’arrivo dei militari dell’Arma si è scagliato contro di loro, opponendo resistenza e danneggiando l’auto di servizio. La tempestività dell’intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente. L’Arma sottolinea "l’importanza di denunciare qualsiasi forma di violenza, soprattutto quella domestica; le forze dell’ordine sono a disposizione di tutte le vittime per garantire la loro sicurezza e il rispetto della legge".

gabriele nuti