“Tutti all’opera!“ al Museo Piaggio. Voci e pianoforte tra celebri arie

La pausa estiva del Pontedera musica festival 2024 summer edition non frena però la macchina organizzativa che si sta preparando all’evento di venerdì 30 agosto. Sono aperte infatti le prenotazioni per il concerto che sarà a pagamento (biglietto intero 12 euro). Appuntamento quindi all’Auditorium Piaggio alle ore 21 con il concerto in collaborazione con Livorno music festival, dal titolo “Tutti all’Opera!“.

Nel suggestivo spazio di contaminazione tra archeologia industriale e cultura, il museo della Vespa, emblema del made in Italy, si apre sempre con piacere alle arti performative. In questa serata ospita un recital per voci e pianoforte che vedrà susseguirsi estratti di opere dal Settecento al Novecento. Occasione ideale per sentire una splendida antologia delle arie più famose della storia del melodramma in musica.

Sarà un viaggio tra le musiche di Mozart, Cherubini, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Massenet, Puccini, Mascagni. Sul palco sarà protagonista la voce di Patrizia Ciofi accompagnata da Eugenio Milazzo (pianoforte). Con loro i cantanti del LMF: Yurika Hirashima, Alexandra Ivchenko, Soline Marzac, Maria Anelli, Ekaterina Dolgasheva, Ingrid Iellenz, Virginia Bonelli, Sara Maria Peinado Russell, Anna Cimmarrusti, Elisa Verzier, Giulia Kyu Won Kim.

Il biglietto è già acquistabile online (dal sito del Museo Piaggio Piaggio si accede direttamente al link di Vivaticket) o sul posto un’ora prima del concerto, fino a esaurimento posti. Bigliettazione a cura del Livorno music festival.