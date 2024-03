Turismo, ottima crescita: "Potenziare ricettività"

San Miniato è in crescita. E l’amministrazione e San Miniato Promozione spingono sulle politiche per valorizzare l’offerta turistica. "Sono 52.438 i turisti che, nel 2023, hanno pernottato nella nostra città, un dato emerso da uno studio della Regione Toscana sui flussi turistici in provincia di Pisa – spiega il sindaco Giglioli –. I numeri ci dicono che i flussi sul nostro territorio sono in costante crescita negli ultimi dieci anni e, rispetto al 2005, i pernottamenti sono aumentati addirittura del 41%". "Il nostro potenziale in questo ambito è davvero enorme, passi avanti in questi anni ne sono stati fatti, anche se il Covid ha duramente colpito questo settore, ma dobbiamo ancora fare di più. Occorre potenziare la ricettività, favorire un turismo stanziale e potenziare il turismo lento, quello dei cammini, dei bikers e quello culturale – conclude Giglioli –. Questi numeri ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta, abbiamo puntato sulla residenzialità e sull’originalità della nostra città; adesso occorre andare avanti per promuovere ancora di più San Miniato e l’identità di questo territorio unico".