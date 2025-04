Turismo La primavera parte con 1.000 presenze

Lajatico ha accolto più di 1000 visitatori nella prima giornata di primavera, trasformandosi in un luogo ideale per il turismo outdoor. Escursionisti e amanti delle passeggiate hanno infatti animato il borgo e i suoi paesaggi carichi di bellezza sin le prime ore del mattino, scoprendo il territorio in tutta la sua bellezza. I ristoranti locali continuano a riscuotere grande successo, affermandosi come punti di riferimento per i sapori autentici della zona, insieme ai bar che arricchiscono l’offerta per i visitatori. Un ruolo di primo piano è stato ricoperto dal Teatro del Silenzio, che ha attirato centinaia di turisti e visitatori, dimostrando la sua unicità come attrazione del territorio nonostante oggi mostri a tutti la sua espressione naturale e paesaggistica. Un paese che è diventato iconico per il Teatro del Silenzio, capace di accogliere i visitatori. Una meta prediletta non solo durante il periodo della grande kermesse del tenore più celebre al mondo. Ed ecco registrarsi un’affluenza turistica tutta da incorniciare.

"Questa straordinaria affluenza sottolinea come Lajatico sia sempre più riconosciuto come destinazione ideale per chi cerca un ambiente accogliente e servito, dove il paesaggio e l’atmosfera fanno la differenza - dice il sindaco Fabio Tedeschi - Lajatico conquista il cuore dei visitatori con il suo patrimonio naturale e l’esperienza di benessere che si respira, ma anche con quelle tracce storiche che lo caratterizzano quale Comune di origine longobarda. L’amministrazione comunale è impegnata a valorizzare l’accoglienza e l’identità del territorio attraverso azioni mirate. Il coinvolgimento delle attività locali, comprese le strutture turistico-ricettive, rappresenta un punto di forza del sistema territoriale, anche nelle aree più distanti dai centri principali. Il vero valore risiede nella comunità e nella sua capacità di promuovere un’identità autentica, mantenendo viva la sensibilità locale e offrendo un’esperienza che ispira i visitatori a ritornare".

Lajatico si conferma un luogo speciale dove natura, cultura e accoglienza si fondono per regalare momenti indimenticabili.