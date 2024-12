Turismo a Montopoli: oltre 39mila presenze nel 2023 e nuove sfide artistiche

Il presente del turismo a Montopoli parla di oltre 39mila presenze nel 2023, con picchi tra aprile e settembre. Molti stranieri amano immergersi nelle colline al centro della Toscana per spostarsi tra le più importanti città in treno o in macchina. Un turismo che apprezza i percorsi naturalistici, il trekking, la mountain bike, le passeggiate a cavallo, il buon cibo e le manifestazioni storiche.

Il futuro del turismo a Montopoli è stato lanciato dal consigliere comunale Marco Bonciolini, presidente della commissione sulla rigenerazione urbana. Ha parlato della necessità di affrontare "sfide coraggiose", come l'uso dell'arte contemporanea per far conoscere e riqualificare i piccoli borghi. Bonciolini ha citato l'esempio della basilica di Siponto, nel comune di Manfredonia in Puglia, realizzata dall’artista Edoardo Tresoldi in rete metallica alta quattordici metri che ricostruisce in 3D l'antica basilica paleocristiana. Idee coraggiose da considerare, ad esempio, per la ricostruzione con materiale trasparente della Rocca di Montopoli.

Oltre cento persone hanno partecipato al primo convegno sul turismo organizzato a Montopoli, intitolato "Valorizzare un piccolo borgo. Montopoli in Val d’Arno tra arte, storia, cultura e paesaggio". Sono intervenuti la sindaca Linda Vanni e l’assessore Marzio Gabbanini, mentre Ludovico Caluori dell’ufficio turistico di Montopoli ha analizzato i dati dei flussi in arrivo, delle presenze e ha stilato l’identikit del turista che arriva nella cittadina. Un quadro che si inserisce nei dati e nei servizi forniti da Terre di Pisa presentati da Laura Granata. "Montopoli e le sue frazioni – ha detto la sindaca Linda Vanni – sono luoghi accoglienti e da visitare 365 giorni l’anno".

Sheila Giglione dell’ufficio turistico di Palaia ha raccontato la nascita del progetto comunicativo Palaia is Toscana in un dialogo aperto con i consiglieri comunali Simone Coppa, Riccardo Pistolesi e le social creator Gnigne a zonzo, Daria Gambini e Odra Bolognesi, seguite su Instagram da oltre 4 mila follower. Il convegno si è concluso con una tavola rotonda a cui hanno partecipato operatori, imprenditori e rappresentanti delle comunità locali, moderati dalla consigliera comunale Gabriella Tessieri. "Siamo convinti che da soli non si possa andare da nessuna parte – ha concluso l’assessore Gabbanini – Per promuovere il nostro territorio a livello turistico serve fare un grande lavoro di squadra".