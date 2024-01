Troppi furti nelle case e nei campi. Sicurezza al centro della consulta

Due serate di confronto con i cittadini e con le criticità più acute delle frazioni. Mercoledì sindaco e giunta incontreranno la consulta di San Donato, paese di confine tra San Miniato e Santa Croce. Sul tavolo argomenti importanti: fra questi il tema della sicurezza legato ai continui furti nelle abitazioni lamentate dai cittadini e alle attrezzature nelle campagne. Turnate la riunione di parlerà anche di sicurezza idraulica della frazione, del deflusso acque in Via Cimarosa e delle criticità del Rio Pratuccio. Sul tavolo anche una questione che ha creato forti tensioni in consiglio comunale: l’ulteriore cementificazione del suolo della frazione. Saranno presenti il Sindaco componenti della giunta e il presidente del Consorzio di Bonifica. La riunione si terrà alle 21,15 nella sala parrocchiale di piazza Boito. Stasera alle 21,15 al circolo Arci de La Scala ci sarà la seduta della consulta territoriale La Scala -Isola Roffia. Uno il punto centrale della riunione: le criticità relative a fognature e corsi d’acqua nella frazione La Scala. Oltre al sindaco saranno presenti assessore e i tecnici comunali del settore lavori pubblici.

C. B.